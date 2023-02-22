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В Казани бюсты Льва Толстого и Максима Горького отправлены на реставрацию
В казанском сквере им. Льва Толстого демонтировали бюст российского писателя для реставрации. Специалисты последовательно разобрали конструкцию, сообщает Комитет внешнего благоустройства в своем телеграм-канале.
«Бюст из бронзы и постамент хорошенько очистят и подремонтируют», – рассказали в комитете.
Памятник вернут на место к 30 апреля. Также на реставрационные работы отправили бюст Максима Горького вместе с постаментом возле здания КФУ, расположенный на пересечении улиц Курашова и Горького.
В этом году 28 марта исполняется 155 лет со дня рождения писателя. В комитете отмечают, что в годовщину обновленный памятник будет готов встречать всех поклонников творчества Горького.
Фото и видео: официальный телеграм-канал Комитета внешнего благоустройства Казани
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