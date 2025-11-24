В Казани был завершен ремонт музея Боратынского

Фото: канал Минкульта РТ в МАХ

В Казани завершили реставрация усадьбы-музея Боратынского — памятника архитектуры XIX века. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительства РТ.

Особняк был возведен в 1836 году по проекту известного зодчего Ф. И. Петонди и является единственным образцом городской дворянской усадьбы первой половины XIX столетия, сохранившимся в городе.

Работы проводились в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры в сфере культуры». В ходе ремонта был укреплен фундамент и сруб, установлена гидроизоляция, заменены инженерные коммуникации и прочее.

Евгений Боратынский — русский поэт первой половины XIX века, один из самых крупных и оригинальных писателей пушкинского круга. Часто называется «поэтом мысли», поскольку в его лирике интеллектуальное начало преобладает над эмоциональным.