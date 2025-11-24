news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Культура 24 ноября 2025 13:32

В Казани был завершен ремонт музея Боратынского

Читайте нас в
Телеграм
В Казани был завершен ремонт музея Боратынского
Фото: канал Минкульта РТ в МАХ

В Казани завершили реставрация усадьбы-музея Боратынского — памятника архитектуры XIX века. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительства РТ.

Особняк был возведен в 1836 году по проекту известного зодчего Ф. И. Петонди и является единственным образцом городской дворянской усадьбы первой половины XIX столетия, сохранившимся в городе.

Работы проводились в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры в сфере культуры». В ходе ремонта был укреплен фундамент и сруб, установлена гидроизоляция, заменены инженерные коммуникации и прочее.

Евгений Боратынский — русский поэт первой половины XIX века, один из самых крупных и оригинальных писателей пушкинского круга. Часто называется «поэтом мысли», поскольку в его лирике интеллектуальное начало преобладает над эмоциональным.

#Казань #Минстрой рт #поэт
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Первое мероприятие зимнего сезона фестиваля «Курше» состоялось в Казани

Первое мероприятие зимнего сезона фестиваля «Курше» состоялось в Казани

23 ноября 2025
Фестиваль «Восточный базар» завершился в Казани

Фестиваль «Восточный базар» завершился в Казани

23 ноября 2025