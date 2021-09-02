В Казани будут выкуплены некоторые земельные участки в Кировском районе

В связи со строительством дороги до автомобильной трассы М-7 «Волга» через жилой комплекс «Серебряный бор» некоторые земельные участки и расположенные на них объекты в Кировском районе города Казани будут изъяты. Соответствующее постановление было опубликовано в сборнике на сайте мэрии.

Согласно документу, владельцам участков, расположенных от улицы Несмелова до автомобильной дороги М-7 «Волга» через ЖК «Серебряных бор», будут направлены соглашения о выкупе земельных участков и их кадастровые паспорта, а также отчет о проведенной оценке рыночной стоимости недвижимости.

Финансовому управлению города Казани было поручено финансирование всех необходимых мероприятий.

Ответственным за исполнение постановления назначен заместитель главы исполкома города Казани Радика Шафигуллина.