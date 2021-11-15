В Казани будут судить семерых работников РЖД, получавших зарплату за «мертвые души»

Как полагает следствие, в 2018 и 2019 годах бывший глава Казанского центра пассажирских обустройств Горьковской железной дороги вместе с подчиненными оформили липовые договоры об устройстве на работу 18 человек, после чего присваивали зарплату этих несуществующих работников.

Таким образом они похитили у компании более 950 тысяч рублей. Аферу с «мертвыми душами» выявили сотрудники УФСБ России по РТ. Возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество, совершенное группой лиц» и «Мошенничество в крупном размере».

Дело направили в Вахитовский районный суд Казани для дальнейшего рассмотрения. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.