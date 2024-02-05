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Новости Татарстана и Казани
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В Казани будут судить парня, который расстрелял соседа из сигнального пистолета
Перед судом предстанет житель Казани, обвиняемый в хулиганстве, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следователей, в июле прошлого года парень, еще тогда не достигший совершеннолетия, в одном из домов на Кул Гали поругался с 27-летним соседом.
Он выстрелил в него из устройства, снаряженного сигнальными патронами, но не попал. Мужчина начал убегать, а парень его преследовал и во дворе дома выстрелил вновь не менее трех раз в область головы, брюшной полости и конечностей.
Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.
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