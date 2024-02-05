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Происшествия 5 февраля 2024 16:09

В Казани будут судить парня, который расстрелял соседа из сигнального пистолета

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Перед судом предстанет житель Казани, обвиняемый в хулиганстве, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, в июле прошлого года парень, еще тогда не достигший совершеннолетия, в одном из домов на Кул Гали поругался с 27-летним соседом.

Он выстрелил в него из устройства, снаряженного сигнальными патронами, но не попал. Мужчина начал убегать, а парень его преследовал и во дворе дома выстрелил вновь не менее трех раз в область головы, брюшной полости и конечностей.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

#стрельба в казани
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