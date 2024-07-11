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В Казани будут судить организаторов подпольного казино на Гаврилова
В Татарстане завершено расследование дела о нелегальном игорном бизнесе. Следственные органы передали в суд материалы уголовного дела в отношении четырех жителей Казани и Зеленодольска. Обвиняемые в возрасте от 24 до 49 лет подозреваются в организации и проведении незаконных азартных игр.
По данным следствия, с октября 2022-го по декабрь 2023 года группа организовала подпольное казино в арендованном помещении на улице Гаврилова в Казани. Основной игрой была карточная «Свара». Для создания игорного заведения помещение отремонтировали и оборудовали всем необходимым: карточным столом, фишками, картами и даже кальяном.
Организаторы тщательно распределили обязанности между собой. Одни отвечали за привлечение новых игроков и контроль персонала, другие занимались обеспечением игроков едой и напитками, уборкой помещения и выдачей игровых фишек. Также были назначены ответственные за работу с должниками. Для обеспечения безопасности новые клиенты допускались только по рекомендации постоянных игроков.
Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит наказание за незаконную организацию и проведение азартных игр.
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