Происшествия 18 декабря 2025 14:23

В Казани будут судить мужчину, чья собака напала на ребенка

Прокуратура Советского района Казани утвердила обвинение в отношении 42-летнего местного жителя. По данным следствия, мужчина выпустил свою собаку по кличке Байкал без присмотра, находясь в состоянии опьянения. Животное свободно бегало по поселку Нагорный.

В тот же день собака напала на 8‑летнюю девочку и укусила ее за плечо, голову и лицо. Ребенок получил тяжкий вред здоровью – на лице остались рубцы, которые можно убрать только хирургическим путем.

Как сообщает прокуратура РТ, травмы возникли из‑за небрежности владельца. Уголовное дело направлено в суд.

