В Казани будут судить мать, которая избила малолетнюю дочь и выставила зимой на балкон

В Казани перед судом предстанет 34-летняя местная жительница, которую обвиняют в истязании несовершеннолетнего и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Следствием установлено, что 22 ноября прошлого года женщина поссорилась со своим сожителем, после чего принялась избивать полуторогодовалую дочь руками и ногами, снимая процесс на видео. Затем ребенка в летней одежде выставили на неотапливаемый балкон.

Ролик женщина отправила своему сожителю, запись попала в Интернет и привлекла внимание правоохранителей. В отношении нее незамедлительно возбудили уголовное дело.

Свою причастность к содеянному жительница Казани признает частично. Сейчас она находится под стражей, а ребенок передан под опеку бабушке.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.