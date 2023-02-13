news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
13 февраля 2023  14:13
Алексей Новиков

В Казани будут судить мать, которая избила малолетнюю дочь и выставила зимой на балкон

news_top_970_100

В Казани перед судом предстанет 34-летняя местная жительница, которую обвиняют в истязании несовершеннолетнего и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Следствием установлено, что 22 ноября прошлого года женщина поссорилась со своим сожителем, после чего принялась избивать полуторогодовалую дочь руками и ногами, снимая процесс на видео. Затем ребенка в летней одежде выставили на неотапливаемый балкон.

Ролик женщина отправила своему сожителю, запись попала в Интернет и привлекла внимание правоохранителей. В отношении нее незамедлительно возбудили уголовное дело.

Свою причастность к содеянному жительница Казани признает частично. Сейчас она находится под стражей, а ребенок передан под опеку бабушке.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

#избиение ребенка #следственный комитет рт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное