В Казани будут судить лжериелтора, который обманул татарстанцев на 2,5 миллиона

В Казани лжериелтор предстанет перед судом за мошенничество на сумму в 2,5 миллиона рублей.



37-летняя женщина была директором фирмы «Гарант недвижимости». Она брала у клиентов деньги под предлогом помощи в продаже квартир в Казани, но в итоге никакие риэлтерские услуги она не оказывала.



Свою вину женщина признала и возместила ущерб. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество» и направлено в суд.