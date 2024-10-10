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Происшествия 10 октября 2024 11:31

В Казани будут судить лжериелтора, который обманул татарстанцев на 2,5 миллиона

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В Казани лжериелтор предстанет перед судом за мошенничество на сумму в 2,5 миллиона рублей.

37-летняя женщина была директором фирмы «Гарант недвижимости». Она брала у клиентов деньги под предлогом помощи в продаже квартир в Казани, но в итоге никакие риэлтерские услуги она не оказывала.

Свою вину женщина признала и возместила ущерб. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество» и направлено в суд.

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