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Новости Татарстана и Казани
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В Казани будут судить лжериелтора, который обманул татарстанцев на 2,5 миллиона
В Казани лжериелтор предстанет перед судом за мошенничество на сумму в 2,5 миллиона рублей.
37-летняя женщина была директором фирмы «Гарант недвижимости». Она брала у клиентов деньги под предлогом помощи в продаже квартир в Казани, но в итоге никакие риэлтерские услуги она не оказывала.
Свою вину женщина признала и возместила ущерб. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество» и направлено в суд.
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