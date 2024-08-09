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Новости Татарстана и Казани
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В Казани будут судить группу лжеброкеров, которые обманули 60 человек на 36 миллионов
В Казани раскрыта крупная афера в сфере финансового образования и инвестиций. Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по делу десяти человек, подозреваемых в масштабном мошенничестве.
По данным следствия, в 2021 году обвиняемые создали в Казани ООО «Атлант». Под видом обучения финансовой грамотности и организации торгов на электронных рынках и криптобиржах, они с августа 2021-го по январь 2023 года похитили более 36 миллионов рублей у 63 потерпевших.
Действия обвиняемых квалифицированы как мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Дело направлено в Советский районный суд Казани для рассмотрения по существу
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