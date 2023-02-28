В Казани будут судить главу ОПГ «Жилка» за убийство лидера конкурирующей группировки

В Авиастроительном районном суде стартует дело о заказном убийстве. На скамье подсудимых – 56-летний казанец. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как полагает следствие, с 1996 по 2001 год обвиняемый был лидером ОПГ «Жилка» и банды «Хайдаровский двор». В мае 1998 года к нему обратились за помощью в устранении главаря ОПГ «Северный». За это он получил 100 тыс. рублей.

Вечером 19 августа несколько членов банды подъехали к больнице №12 на улице Лечебная в Казани, дождались пока потерпевший выйдет на улицу для встречи с подругой и сядет в автомобиль «Лада». В этот момент киллер подошел к автомобилю и дважды выстрелил в мужчину из пистолета с глушителем. От тяжелых ранений шеи потерпевший вскоре скончался в больнице.

Свою вину фигурант полностью признал.