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Происшествия 28 апреля 2024 12:08

В Казани будут судить экс-главу клининговой фирмы, который не заплатил 10 уборщицам

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В Казани перед судом предстанет бывший руководитель местной клининговой фирмы за долги по зарплате, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, с марта по май 2023 года мужчина, на тот момент возглавлявший фирму, не выплачивал зарплату 10 уборщицам, которые свои трудовые обязанности выполняли. Общая сумма долга составила 242 тысячи рублей.

Для возмещения причиненного ущерба следствие арестовало имущество мужчины на 828 тысяч рублей. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

#невыплата зарплаты
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