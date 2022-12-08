news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
8 декабря 2022  12:40
Полина Шевчук

В Казани будут судить экс-главбуха ветеринарного надзора за аферы с премиями

news_top_970_100

В Казани в суд направлено уголовное дело в отношении 48-летнего бывшего главного бухгалтера регионального управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Ему предъявлено обвинение по статье «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере», сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как полагает следствие, с января 2017 по май 2019 года главбух выписал незаконные премии 17 сотрудникам управления. После этого он требовал часть денег вернуть под предлогом ошибки в бухгалтерских документах. Полученные деньги он присвоил.

Ущерб республиканскому бюджету составил более 4,8 млн рублей.

Своей вины экс-главбух не признал. На время следствия он находился под подпиской о невыезде.

«Кроме того, наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 9 млн рублей. Уголовное дело направлено в Приволжский районный суд Казани для рассмотрения по существу», – уточнил Галиев.
 

#афера #Прокуратура РТ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100