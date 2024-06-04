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В Казани будут судить черного риэлтора, обманувшего пятерых человек
Прокуратура Вахитовского района Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя. Как сообщает старший помощник прокурора РТ Аделя Гайнутдинова, мужчина обвиняется в мошенничестве.
По версии следствия, в декабре 2022 года обвиняемый, под предлогом сдачи в аренду квартир, ввел в заблуждение пятерых человек и похитил 82 тыс. рублей.
Свою вину 36-летний казанец признал. Уголовное дело направлено в Вахитовский районный суд для рассмотрения по существу.
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