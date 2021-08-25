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Ру Тат
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25 августа 2021  18:32
Алина Файзрахманова

В Казани будут судить бизнесмена, задолжавшего кредиторам 155 млн рублей

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Приволжский суд Казани рассмотрит уголовное дело в отношении 58-летнего индивидуального предпринимателя. Мужчине предъявлено обвинение по статьям «Преднамеренное банкротство» и «Легализация имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления». 

По версии следствия, в 2016-2019 годах бизнесмен, чтобы не выплачивать долги своим кредиторам, а также не платить налоги и сборы, передал третьим лицам безвозмездно 15 объектов недвижимости и три автомобиля.

Кроме того, чтобы легализовать часть отчужденного имущества, он переоформил на родственника четыре объекта недвижимости стоимостью более 2 млн рублей. В дальнейшем они были проданы аффилированной фирме.

Общий ущерб кредиторам следствие оценило в 155 млн рублей.

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение, и теперь дело будет направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

#Прокуратура РТ #афера
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