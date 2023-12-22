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Происшествия 22 декабря 2023 16:19

В Казани будут судить бизнесмена, из-за которого сорвался с лесов и погиб рабочий

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В Казани перед судом предстанет 52-летний предприниматель, которого обвиняют в нарушении правил безопасности, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, летом этого года мужчина заключил договор подряда на монтаж тентового ангара на Тазетдинова. Монтировать ангар он привлек 40-летнего работника, который не прошел соответствующее обучение.

24 сентября мужчина с работником установили строительные леса не обеспечив их устойчивость, а также не обеспечив их нижним защитным настилом.

В результате не имевший страховочной системы работник залез на леса, которые зашатались, и мужчина упал с 8-метровой высоты. От полученных телесных повреждений он скончался на месте.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

#следком #погиб мужчина
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