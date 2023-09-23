В Казани будут судить аферистов, которые пытались за млн продать женщине диплом вуза

Двое казанцев предстанут перед судом за покушение на мошенничество и посредничество во взяточничестве, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, летом 2023 года один из мужчин сообщил другому, что может посодействовать в незаконном получении диплома одного из казанских вузов за взятку в 900 тысяч рублей. Последний эту идею озвучил местной жительнице, при этом сумму увеличил до 1,1 млн надеясь забрать 200 тысяч себе.

Женщина сообщила об этом правоохранителям и 20 июля после получения денежных средств посредник был задержан. Он во всем признался и рассказал про инициатора схемы. Его задержали на следующий день при получении 900 тысяч рублей взятки.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.