В Казани будут судить аферистов, которые обокрали мать погибшего на СВО уроженца Перми

Завершено расследование дел двух участников преступной группы, которых обвиняют в хищении 12 млн рублей со счета женщины из Пермского края, а также денег жителей других регионов России. Материалы будут направлены в Приволжский районный суд Казани, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, весной 2022 года жительнице Пермского края, матери погибшего участника СВО, позвонили неизвестные и представились сотрудниками Банка России. Они убедили женщину в том, что в банке произошла утечка данных. Под их руководством она снимала и переводила мошенникам деньги, более 12 миллионов рублей.

Через какое-то время женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Летом того же года четырех подозреваемых в мошенничестве оперативники задержали в Казани.

Следствие установило, что обвиняемые в мошенничестве действовали в составе группы, роли в которой были четко распределены: одни общались с потенциальными жертвами по телефону, представляясь сотрудниками банка или правоохранительных органов, другие занимались оформлением банковских карт и обналичкой полученных от обманутых людей денег.

При этом в группе соблюдалась строгая конспирация, которая не позволяла отменить банковские транзакции по заявлению владельцев средств и вернуть похищенное.