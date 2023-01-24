В Казани будут судить афериста, продавшего незаконно полученные подвалы и квартиру

В Казани под суд пойдет мужчина, обвиняемый в мошенничестве и отмывании имущества, приобретенного в результате совершения преступления, сообщил «Татар-информу» старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, в 2012 году мужчина, совместно с сотрудником одной из управляющих компаний, по поддельным документам о приватизации завладели однокомнатной квартирой в доме на улице Серова, после чего продали ее третьему лицу.

В 2013 году аферист вместе с государственным регистратором внесли недостоверные сведения в ЕГРП и предоставили на госрегистрацию подложные документы, при помощи которых завладели правом собственности на четыре подвальных помещения, принадлежавших исполкому Казани. Помещения, площадью более 1,2 тысячи квадратных метров и стоимостью 19,5 млн рублей злоумышленники также реализовали третьим лицам.

Следствие собрало достаточную доказательную базу и передало уголовное дело на рассмотрение в суд.