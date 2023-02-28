В Казани будут судить афериста, обманувшего клиентов онлайн-магазина почти на 6 млн

В Казани перед судом предстанет 31-летний мужчина, обвиняемый в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следствия, с ноября 2020 по май 2021 года мужчина зарегистрировал на себя фирму по продаже мобильных телефонов. В социальных сетях он размещал объявления о продаже гаджетов, но при получении от покупателей предоплаты, деньги просто присваивал и переставал выходить на связь.

В итоге жертвами афериста стали 42 человека из нескольких городов России. Общая сумма причиненного им ущерба превысила 5,9 млн рублей.

Свою вину мужчина признал, сейчас он находится под домашним арестом.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Вахитовский районный суд Казани.