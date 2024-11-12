В Казани будут судить 21-летнего курьера телефонных мошенников

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21-летний житель Казани предстанет перед судом за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

По версии следствия, безработный молодой человек нашел в интернете объявление о вакансии курьера. Потенциальный работодатель сообщил ему, что основная задача заключается в сборе денег у пожилых людей. В феврале 2024 года парень обманул троих пенсионеров в возрасте 84, 77, 85 лет и получил в общей сумме более 1,2 миллиона рублей.

Молодого человека задержали во время получения 50 тыс. рублей от очередной жертвы. Свою вину казанец признал, но ущерб не возместил.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд, а материалы в отношении неустановленного соучастника выделены в отдельное производство.