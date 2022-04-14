В Казани будут снесены еще 13 незаконно установленных объектов торговли

Исполком Казани утвердил новый перечень самовольно установленных объектов торговли на территории города, которые необходимо демонтировать. Документ опубликован в электронному сборнике документов и муниципальных правовых актов.

Так, сносу подлежат киоски по продаже воды по адресам: проспект Победы, №46, Попова, №11, Адоратского, №1а, автофургоны, расположенные вблизи дома №8д по улице Декабристов, №11 по улице Фрунзе, №34 по Клары Цеткин.

Кроме того, владельцам необходимо демонтировать торговые павильоны, расположенные на улице Центральная (жилой массив Крутушка), вблизи дома №23 по улице Окольная и №116а по проспекту Победы, еще два торговых объекта вблизи дома №3а по Лукина и один — у дома №2а по Бигичева. Все объекты владельцы должны демонтировать до 18 апреля.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Советском районе Казани под снос пойдут незаконные гаражи на улицах Заря и Кирпичникова.