В Казани будут реабилитировать онкобольных при помощи спектакля о борьбе с раком

В Казани по президентскому гранту поставят спектакль про борьбу с онкологическими заболеваниями. В нем примут участие люди, которым удалось победить рак. Об этом «Татар-информу» рассказала руководитель проекта Алия Асхадуллина.

Автономная некоммерческая организация «Луч» оказывает помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Особое внимание уделяется пациентам с онкологическими заболеваниями. Для их психологической поддержки проводятся различные мероприятия: занятия йогой, танцами, мастер-классы. Поддержка оказывается также тем, кто в данный момент проходит лечение и тем, кто находится в ремиссии.

«Нам пришла идея податься на грант в Фонд президентских грантов с проектом реабилитации людей с онкологическими диагнозами методами театрального искусства – мы называем его “PRO#жить”. Мы выиграли этот грант, это было очень неожиданно», – рассказала в беседе с агентством Алия Асхадуллина.

Для реализации своей идеи организация получила около 490 тысяч рублей. Участники проекта сформировали фокус-группу из 10 женщин и одного мужчины, а также нашли художественного руководителя.

Первая встреча с участниками проекта запланирована на эту неделю. Им было предложено написать свои истории борьбы с болезнью, которые станут основой для сценария будущего спектакля.

«Человек через театральное искусство снова проживет свою жизнь, встречу с диагнозом, его принятие. Мы это видим так. Репетиции будут проходить с 1 сентября по 31 января – раз в неделю по два часа. Итогом станет спектакль, который пройдет 4 февраля, в День борьбы с онкологией. Зрителем сможет стать любой желающий, но в первую очередь – это близкие онкопациентов, чтобы они увидели правду, ведь не всегда человек может раскрыться, когда сталкивается с диагнозом. Спектакль поможет показать, что они проживали в тот момент, и связь между близкими людьми становилась еще крепче», – отметила собеседница агентства.

Стоит отметить, что руководитель проекта Алия Асхадуллина – онкопациент в ремиссии. В 2021 году девушка случайно обнаружила у себя шишку в подмышке. После обследования в онкоцентре был поставлен диагноз – рак груди второй стадии. На тот момент уже были метастазы. Женщина прошла через три операции, восемь курсов химиотерапии и 25 сеансов лучевой терапии. Общественная работа с другими пациентами помогла ей пережить этот год. Сейчас она находится в состоянии ремиссии.