В Казани будут премировать водителей общественного транспорта, которые бросят курить

В Ассоциации перевозчиков Татарстана рассказали, что от пассажиров регулярно поступают жалобы о том, что некоторые водители общественного транспорта курят в кабине во время движения по маршруту.

Видео с подобными водителями также публикуют в социальных сетях. Еженедельно председатель комитета по транспорту Казани проводит комиссии БДД, на которых рассматривают подобные жалобы и наказывают соответствующих водителей.

В связи с актуальностью проблемы один из казанских перевозчиков решил ввести денежную премию тем водителям автотранспортного предприятия, которые перестанут курить. Премию будут выдавать по итогам года.

Председатель ассоциации АТП РТ Сергей Темляков напомнил, что со всеми водителями и кондукторами перевозчики проводят подробные инструктажи по культуре обслуживания пассажиров. Курить в автобусе, равно как и в общественном месте, запрещено.