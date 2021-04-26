В День Победы общественный транспорт Казани будет работать в усиленном режиме, а метро — по графику рабочего дня. Об этом рассказал руководитель Управления культуры столицы РТ Азат Абзалов.
Также, по его словам, на время подготовки и проведения праздничных мероприятий в городе буде ограничено движение по ряду улиц.
4 мая в период с 18.00 до 23.00 будет перекрыто движение транспортных средств на площади Тысячелетия, в том числе на отрезке от улицы Профсоюзная до улицы Батурина.
7 мая с 16.00 до 22.00 проезд автомобилей будет ограничен по площади Тысячелетия, по улицам Право-Булачная и Лево-Булачная до улицы Чернышевского.
С 17.00 8 мая и до 2.00 10 мая — на время проведения мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, — движение по площади Тысячелетия также будет частично перекрыто.
Если после праздничного салюта будет наблюдаться большое скопление людей, проезд транспорта дополнительно ограничат по улице Сибгата Хакима.
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В Казани будут перекрыты несколько улиц для подготовки и проведения торжеств к 9 Мая
В День Победы общественный транспорт Казани будет работать в усиленном режиме, а метро — по графику рабочего дня. Об этом рассказал руководитель Управления культуры столицы РТ Азат Абзалов.