В Казани будут перекрыты несколько улиц для подготовки и проведения торжеств к 9 Мая

В День Победы общественный транспорт Казани будет работать в усиленном режиме, а метро — по графику рабочего дня. Об этом рассказал руководитель Управления культуры столицы РТ Азат Абзалов.

Также, по его словам, на время подготовки и проведения праздничных мероприятий в городе буде ограничено движение по ряду улиц.

4 мая в период с 18.00 до 23.00 будет перекрыто движение транспортных средств на площади Тысячелетия, в том числе на отрезке от улицы Профсоюзная до улицы Батурина.

7 мая с 16.00 до 22.00 проезд автомобилей будет ограничен по площади Тысячелетия, по улицам Право-Булачная и Лево-Булачная до улицы Чернышевского.

С 17.00 8 мая и до 2.00 10 мая — на время проведения мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, — движение по площади Тысячелетия также будет частично перекрыто.

Если после праздничного салюта будет наблюдаться большое скопление людей, проезд транспорта дополнительно ограничат по улице Сибгата Хакима.