В Казани будут открыты ПЦР-центры и усилен контроль в аэропортах «Казань» и «Бегишево»

фото:©Владимир Васильев/ИА «Татар-информ»

Казань вошла в список девяти крупных городов, где начнется реализация федерального проекта «Санитарный щит»: будут открыты ПЦР-центры и усилен санитарный контроль в пунктах пропуска через границу. Такие пункты появятся в аэропортах «Казань» и «Бегишево», заявил во время ежегодного Послания Госсовету РТ Президент республики.

«Нужно в кратчайшие сроки произвести все работы и создать надежную преграду опасным инфекциям и вирусам», — поручил руководитель РТ.

Отдельное внимание он обратил на необходимость вакцинации взрослого населения.

«К сожалению, пандемия не закончилась. Вирус остается прямой угрозой. В этих условиях ключевую роль играет коллективный иммунитет, который формирует вакцинация. Это — единственный способ борьбы с пандемией», — отметил Президент РТ.

В качестве примера он привел образцовые показатели других стран, где подавляющее большинство населения уже привились: в Германии прививку поставили 65%, во Франции — 65%, в ОАЭ — 81%, в Испании — 77%, Китае — 74%, Сингапуре — 82%, Катаре — 87%, Мальте — 95%.

В Татарстане самыми ответственными в плане вакцинации оказались Актанышский, Новошешминский и Ютазинский районы, где привито более 60% взрослого населения. Самые низкие показатели вакцинации наблюдаются в Буинском, Пестречинском и Кукморском районах.

«Прошу Правительство, Управление Роспотребнадзора, глав, руководителей предприятий в ежедневном режиме заниматься этим вопросом. Мы имеем все четыре вида вакцины и полностью ими обеспечены. Развернуто необходимое количество прививочных пунктов <...> Формирование коллективного иммунитета зависит от нас с вами, уважаемые татарстанцы», — обратился к населению руководитель республики.

Также он добавил, что в этом году Правительством страны выделено 2 млрд рублей на борьбу с распространением опасных инфекций.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с 11 октября в Татарстане вводятся QR-коды и самоизоляция для пожилых.