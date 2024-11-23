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В Казани будут готовить специалистов по длительному уходу за нуждающимися
Республиканский ресурсный центр Министерства труда, занятости и соцзащиты РТ, Российский исламский институт и Благотворительный фонд «Ярдэм – Помощь» подписали соглашение о сотрудничестве в подготовке специалистов по длительному уходу за нуждающимися-мусульманами.
«Когда я был избран на руководящую должность, большинству людей в обществе [инвалидов Кировского и Московского районов Казани] было за 70-80 лет. Немало было неходячих людей, лежачих становится все больше. Мой друг обратился в отдел социальной защиты, и сиделку ему нашли чудом. На самом деле сиделок практически 1-2 человека на район», — рассказал об актуальности проблемы председатель общества инвалидов Кировского и Московского районов Казани Марат Кадыров.
Подготовку планируется начать в середине декабря на базе РИИ с привлечением специалистов Ресурсного центра. Программа и сроки обучения будут уточняться. В пилотную учебную группу будут набирать до 20 человек.
Как отметил во время обсуждения главный советник отдела государственно-конфессиональных отношений Управления по взаимодействию с религиозными объединениями Администрации Раиса РТ Аскар Гатин, эксперимент будет действовать только в Казани и окрестностях столицы. Вопрос поддержки участников СВО, которым необходим уход по инвалидности, может попасть на обсуждение на отдельном совещании в масштабе республики.
«Почему я это предлагаю. В следующем году планируется большой съезд ДУМ РТ. Помимо вопроса об избрании муфтия решится много других вопросов. Среди прочего можно вынести вопрос о реализации проекта», – сказал он.
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