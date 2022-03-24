В Казани будут демонтированы торговые павильоны и два киоска по ремонту обуви

Власти Казани утвердили очередной перечень самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города, которые подлежат демонтажу и перемещению. В распоряжении, подписанном в исполкоме и размещенном в сборнике документов и муниципальных правовых актов, значится четыре торговых павильона и два киоска по ремонту обуви.

Незаконные торговые объекты самовольно установлены возле дома №12 по ул.Адоратского, дома №13а по ул.Меридианная, дома №2 по ул.Начальная и на пересечении улиц Адоратского и Лаврентьева.

Обувные киоски, подлежащие сносу, расположены по адресам: ул.Островского, 38 и ул.Ершова, 4/2.

Владельцы могут самостоятельно демонтировать объекты в срок с 24 по 28 марта. В противном случае демонтаж будет осуществлен принудительно в период с 29 марта по 27 июня.