В Казани будут демонтированы девять незаконно размещенных объектов

В Казани намерены снести девять самовольно установленных объектов. Соответствующие постановления исполкома были размещены в электронном Сборнике документов и муниципальных правовых актов.

Демонтажу подлежат шесть незаконно установленных торговых объектов и павильонов, расположенных по адресам: с/т. Залесный, ул. Ю. Фучика, вблизи дома №64, пр. Победы, вблизи дома №33, ул. Агрызская, вблизи дома №53, ул. Декабристов, вблизи дома №177, ул. Г. Кайбицкой, вблизи дома №12.

До 14 декабря владельцы должны самостоятельно демонтировать киоски. С 15 декабря 2021 года по 15 марта 2022 года ларьки будут снесены в принудительном порядке.

Помимо этого, в перечне указано три самовольно установленных объекта в Ново-Савиновском и Авиастроительном районах — это автоматический шлагбаум вблизи дома №18А по ул. Ф. Амирхана, цепь вблизи дома №11 по ул. Восстания и помещение охраны с забором из сетки-рабицы вблизи дома №22 по ул. Гудованцева.

На самостоятельный демонтаж владельцам дается пять дней с момента публикации в сборнике. Принудительно их уберут в течение 90 дней с момента окончания срока добровольного демонтажа.