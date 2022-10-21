В Казани будут демонтированы более 60 незаконно размещенных торговых объектов
Власти Казани демонтируют 62 незаконно размещенных объекта торговли. Соответствующее распоряжение опубликовано в новом электронном сборнике документов и правовых актов, размещенном на сайте мэрии.
В список вошли:
- два торговых павильона по адресу: Центрально-мариупольская, №49, а также еще по одному вблизи дома №30 по улице Челюскина и дома №7б по улице Дементьева.
- торговые объекты вблизи дома №77 по Маршала Чуйкова, дома №150 по Декабристов, дома №133 по Декабристов, а также расположенные на проспекте Победы (вблизи домов № 18, корп. 1, №34 и 222);
- металлический объект вблизи дома №31 по Вересаева;
- автофургоны около Тайницкой башни Казанского Кремля и около дома №35 по улице Шамиля Усманова;
- киоски по продаже воды Восстания, Беломорская, Химиков, Гудованцева, Усманова, Достоевского, Азина, Зинина, Портовая, Зорге, Чистопольская и др.
Согласно документу, до 24 октября владельцы должны сами убрать объекты, в противном случае власти демонтируют их до 22 января 2023 года.