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Ру Тат
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Экономика
21 октября 2022  00:41

В Казани будут демонтированы более 60 незаконно размещенных торговых объектов

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Власти Казани демонтируют 62 незаконно размещенных объекта торговли. Соответствующее распоряжение опубликовано в новом электронном сборнике документов и правовых актов, размещенном на сайте мэрии. 

В список вошли:

  • два торговых павильона по адресу: Центрально-мариупольская, №49, а также еще по одному вблизи дома №30 по улице Челюскина и дома №7б по улице Дементьева. 
  • торговые объекты вблизи дома №77 по Маршала Чуйкова, дома №150 по Декабристов, дома №133 по Декабристов, а также расположенные на проспекте Победы (вблизи домов № 18, корп. 1, №34 и 222);
  • металлический объект вблизи дома №31 по Вересаева;
  • автофургоны около Тайницкой башни Казанского Кремля и около дома №35 по улице Шамиля Усманова;
  • киоски по продаже воды Восстания, Беломорская, Химиков, Гудованцева, Усманова, Достоевского, Азина, Зинина, Портовая, Зорге, Чистопольская и др.

Согласно документу, до 24 октября владельцы должны сами убрать объекты, в противном случае власти демонтируют их до 22 января 2023 года.

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