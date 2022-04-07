В Казани будут демонтированы более 60 киосков по продаже воды

Исполком Казани утвердил новый перечень самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города. Объекты, среди которых торговые павильоны и киоски по продаже воды, подлежат демонтажу и перемещению. Соответствующий документ опубликован сегодня в сборнике документов и муниципальных правовых актов.

Перечень включает 79 объектов, 63 из которых — киоски по продаже воды. Их собственники (владельцы) не установлены. Объекты расположены во всех районах города.

Документ предписывает их добровольный демонтаж в срок с 7 по 11 апреля. После истечения этого срока объекты окажутся принудительно демонтированы и перемещены. На это отводится период с 12 апреля по 11 июля.