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Казань
7 апреля 2022  11:08

В Казани будут демонтированы более 60 киосков по продаже воды

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Исполком Казани утвердил новый перечень самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города. Объекты, среди которых торговые павильоны и киоски по продаже воды, подлежат демонтажу и перемещению. Соответствующий документ опубликован сегодня в сборнике документов и муниципальных правовых актов.

Перечень включает 79 объектов, 63 из которых — киоски по продаже воды. Их собственники (владельцы) не установлены. Объекты расположены во всех районах города. 

Документ предписывает их добровольный демонтаж в срок с 7 по 11 апреля. После истечения этого срока объекты окажутся принудительно демонтированы и перемещены. На это отводится период с 12 апреля по 11 июля.

#демонтаж
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