В Казани будут демонтированы 19 незаконно установленных торговых объектов

В Казани намерены снести 19 незаконно размещенных торговых объектов. Распоряжение размещено в электронном сборнике документов и муниципальных правовых актов.

Демонтажу подлежат торговые павильоны и объекты по адресам: ул. Ф. Амирхана, д. 48; ул. Ленинградская, вблизи дома №25/36; ул. Адоратского, вблизи дома №21а; ул. Меридианная, вблизи дома №19; ул. Парковая, вблизи дома №5; ул. Х. Бигичева, вблизи дома №2; ул. Г.Ахунова, вблизи дома №22; ул.Короленко, вблизи дома №67а; проспект Ямашева, вблизи дома №19б; ул. Максимова, вблизи дома №31; ул. Ильича, вблизи дома №26; поселок Старое Победилово, кад. номер 16:50:170201:2.

В перечне также указано шесть незаконно размещенных автофургонов по адресам: ул. Шаляпина, вблизи дома №7; ул. Адоратского, вблизи дома №12; ул. Мира, вблизи дома №43; ул. Ю.Фучика, вблизи дома №105; проспект Победы, вблизи дома №46.

Два незаконно расположеных тонара шиномонтажа расположены по адресу ул. Академика Завойского, вблизи дома №1а.

Владельцы незаконно установленных объектов должны самостоятельно демонтировать их с 19 по 23 ноября. Если этого не произойдет, то с 24 ноября по 22 февраля 2022 года их демонтируют принудительно.