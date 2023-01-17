В Казани будут чествовать врачей – участников гуманитарных миссий на Донбассе

Встреча #СпасибоВрачам с участием медработников, принимавших участие в гуманитарных миссиях в Донецкой и Луганской народных республиках, пройдет в санатории «Ливадия-Татарстан» 20 января по инициативе депутата Госдумы РФ Татьяны Ларионовой. На нее приглашены Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, а также министр здравоохранения РТ Марат Садыков и глава Федерации профсоюзов республики Елена Кузьмичева.

Как сообщает пресс-служба парламента республики, за время проведения спецоперации в зоне СВО побывали 79 татарстанских медиков из 18 медицинских организаций республики, многие – неоднократно. Участниками встречи станут 59 из них, поскольку ряд специалистов до сих пор находятся в ЛНР и ДНР и помогают нашим согражданам.

На освобожденных территориях с самого начала спецоперации работали педиатры, врачи узких специальностей, добровольцы, судебно-медицинские эксперты из республики. Благодаря «Мобильным поликлиникам» удалось значительно расширить охват медицинской помощи. Передвижные медицинские модули разворачивались даже в самых отдаленных населенных пунктах. В них есть автономный источник отопления и электроэнергии. Модули снабжены современным оборудованием и запасом необходимых медицинских препаратов.

Для проведения углубленных медицинских осмотров детей и подростков Минздравом Татарстана на территории ЛНР была организована работа мобильной медицинской бригады. Врачи работали в детских дошкольных и школьных образовательных организациях, проводя профосмотры и лабораторно-инструментальные обследования, в том числе ультразвуковые исследования. Ежедневно осматривалось от 100 до 120 человек, в целом за два месяца медицинская помощь была предоставлена более 4 тыс. детей. Особенно востребованной оказалась консультативная помощь психологов, которые оказывали поддержку и детям, и их родителям.

С января этого года в Луганской Народной Республике работает обновленный состав мобильной медицинской бригады в количестве 19 человек.

Для оказания практической и методической помощи в Донецкой Народной Республике Минздравом Татарстана была сформирована группа специалистов бюро судебно-медицинской экспертизы из Казани, Набережных Челнов, Бугульмы, Елабуги, Лениногорска и Бавлов. Они выполняли работы в составе следственно-оперативных бригад, помогая опознать погибших и собирая вещественные доказательства совершенных ВСУ военных преступлений.

Все поставленные перед медицинскими работниками задачи были выполнены. Но благородная миссия врачей в зоне действия СВО продолжается. Ряды медиков постоянно пополняются, отмечает пресс-служба Госсовета.

Идея проведения встречи возникла во время поездки депутата Госдумы РФ Татьяны Ларионовой в Лисичанск, когда парламентарий сопровождала гуманитарный груз из республики. Врачи тогда рассказали о специфике работы в зоне спецоперации, когда крайне важна всеобщая согласованность действий и нельзя поддаваться панике. Встреча #СпасибоВрачам станет еще одним поводом выражения признательности и благодарности медицинским работникам за профессионализм и стойкость духа, большое мастерство и широкую доброту сердца.