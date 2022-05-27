В Казани будут частично закрыты для движения проспекты Ибрагимова и Ямашева

С завтрашнего дня в Казани на проспектах Ибрагимова и Ямашева временно ограничат движение для автотранспорта и пешеходов. Временные неудобства связаны с реконструкцией магистрального тепловода, рассказали в Комитете внешнего благоустройства.

Работы проходят поэтапно. Так, с 28 мая по 5 июня будет перекрыт участок проезжей части и местный проезд возле здания №42 по проспекту Ибрагимова, а также участок возле дома №9 по Ямашева.

С 6 по 14 июня частично перекроют для движения центр проезжей части и местный проезд возле дома №9 по проспекту Ямашева.