В Казани будет разбит новый парк протяженностью 3 км вдоль реки Ноксы

В Казани в 2022 году появится новый парк – «Светлая долина». Он протянется на 3 км вдоль реки Ноксы – от Мамадышского тракта до ЖК «Лето». Создание в столице РТ нового общественного пространства анонсировал сегодня в Ратуше на презентации проекта мэру города Ильсур Метшину архитектор Рузаль Фархуллин.

«Набережная реки Ноксы – единственная прогулочная зона для жителей этих комплексов, именно поэтому мы сделаем акцент (при благоустройстве – прим. Т-и) на пешеходов», – подчеркнул архитектор.

На территории зеленой полосы будут обустроены несколько зон: спортивная, прогулочная и зона для проведения мероприятий. По всей длине парка будет проложена велодорожка, кроме того предусмотрят площадки для занятий йогой, памп-трек, а также по просьбе жителей – барбекю-зону.

Всего сегодня мэру Казани были презентованы проекты пяти общественных пространств столицы РТ, которые запланированы к благоустройству в текущем году. В их числе проект долгожданного благоустройства фонтана и сквера у ЖК «Комсомолец», набережная от «Ак Барс Арены» и моста «Миллениум» до третьей транспортной дамбы, а также Сад рыбака в ретро-стиле в Адмиралтейской слободе.

Сейчас в Казани 150 парков и скверов, с 2011 года их площадь в столице РТ увеличилась на 275 га и достигла 449 га. За это время в городе созданы 31 новый парк и сквер.