В Казани будет ограничено движение для автомобилей и пешеходов по трем улицам

В Казани для пешеходов будет недоступен участок улиц Восстания и Кулахметова, а для автомобилей — улицы Васильченко. Временные неудобства связаны с работами на сетях газопровода, рассказали в Комитете внешнего благоустройства городского исполкома.

Так, с 11 октября по 25 ноября пешеходы не смогут пройти по тротуару около дома №31 по улице Кулахметова и дома №83а по улице Восстания.

До 11 октября ограничительный режим будет действовать возле домов №№1в, 6, 6/1, 7, 12/4, 16 к.1, 16 к.2, 63 по Васильченко.