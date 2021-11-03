В Казани будет недоступен для движения пешеходов участок улицы Баумана

В Казани из-за реставрационных работ продлили ограничительный режим на участке пешеходной улицы Баумана. Распоряжение об этом было подписано в городском исполкоме, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, до 20 декабря будет недоступен для пешеходов участок возле дома № 86. Здесь проводится реставрация фасада объекта культурного наследия — здания гостиницы «Коммерческие номера», построенного в начале прошлого века.

Ранее сообщалось, что ограничения продлятся до середины октября.