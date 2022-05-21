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Ру Тат
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Транспорт
21 мая 2022  16:20

В Казани будет частично перекрыт для движения Сибирский тракт

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В Казани почти на месяц введут ограничение движения транспорта по Сибирскому тракту. Временные неудобства связаны с подводом коммуникаций и ремонтом территории, прилегающей к зданию транспортно-пересадочного узла «Компрессорный».

Как рассказали в Комитете внешнего благоустройства горисполкома, с 23 мая по 6 июня для движения автомобилей будет недоступна правая полоса проезжей части после светофорного объекта возле остановки «Улица Халитова».

С 9 по 15 июня ограничительный режим будет действовать на правой полосе автодороги вблизи транспортно-пересадочного узла «Компрессорный».

#ограничение движения
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