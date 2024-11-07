В Казани больше полумесяца ищут пропавшего молодого парня

В Казани ищут 18-летнего Акмалжона Шахобиддинова. Молодой человек пропал 15 октября, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Об этом сообщает «ЛизаАлерт».

Приметы пропавшего: рост 181 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие. Был одет в серую толстовку с капюшоном и джинсы.

Фото: «ЛизаАлерт»

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