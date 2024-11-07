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В Казани больше полумесяца ищут пропавшего молодого парня
В Казани ищут 18-летнего Акмалжона Шахобиддинова. Молодой человек пропал 15 октября, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Об этом сообщает «ЛизаАлерт».
Приметы пропавшего: рост 181 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие. Был одет в серую толстовку с капюшоном и джинсы.
Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный).
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