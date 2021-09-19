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19 сентября 2021  10:12
Лиля Шайхутдинова

В Казани не планируется вновь открывать пункты вакцинации у станций метро

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В Казани не планируется вновь открывать пункты вакцинации у станций метро
Фото: Салават Камалетдинов

Из-за холодов пункты вакцинации от новой коронавирусной инфекции не возобновят работу у станций метро. Об этом сообщила сегодня руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«Уже стало прохладно, и условия не позволяют комфортно проводить вакцинацию», — пояснила специалист.

Она отметила, что провести вакцинацию все еще можно в торговых центрах. Кроме того, пункты вакцинации от гриппа и Covid-19 развернулись на некоторых избирательных участках.

#Выборы 2021
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