В Казани больница при заводе Крестовниковых станет объектом культурного наследия

Фото: скриншот акта ГИКЭ

Бывшую рабочую больницу при заводе фабрично-торгового товарищества «Братья Крестовниковы», расположенную в Казани по адресу: ул. Ватутина, д. 13, собираются включить в реестр объектов культурного наследия РФ. Акт государственной историко-культурной экспертизы опубликован на сайте Комитета РТ по охране ОКН.

В 1914 году для рабочей больницы завода братьев Крестовниковых было построено новое здание на улице 3-й Поперечно-Николаевской (с 1954-го — улица Николая Ватутина). Лечебное учреждение получило неформальное название Плетеневской больницы из-за ее расположения в рабочей слободе Плетени. В ней имелся врачебный участок.

После прихода к власти большевиков врачебный участок был закрыт, а больница получила название 3-й Советской (рабочей). Впрочем, в народе ее прозвали Домрачевской по фамилии проработавшего там почти 40 лет хирурга Ивана Домрачева. Через год после его смерти, в 1961-м, медучреждению официально присвоили имя Домрачева. На здании даже установили барельеф в его честь, но со временем он исчез.

Фото: скриншот акта ГИКЭ

При Иване Домрачеве, который был учеником профессора Александра Вишневского, больница славилась как клиника желудочной хирургии. За годы работы он выполнил 1830 резекций желудка и 1182 гастроэнтероанатомоза. Смертность от этой операции у хирурга составляла всего 1,2%.

Здесь же с 1930 по 1934 год трудился и другой ученик Вишневского — Георгий Новиков, ставший впоследствии главным хирургом Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР.

Городская больница находилась в здании до середины 1990-х годов, когда тут разместился Республиканский клинический неврологический центр. В расположенном рядом старинном двухэтажном здании функционировала администрация медучреждения. На территории больницы возвели еще один корпус, в нем находилась поликлиника.

Последние тридцать лет капитальный ремонт в бывшей рабочей больнице не проводился. В 2022 году неврологический центр перевели в медучреждения Ново-Савиновского района города, и теперь находящееся на балансе казанской городской больницы №7 здание пустует.

Фото: скриншот акта ГИКЭ

В документе отмечается, что усложненное в плане асимметричное здание, выстроенное из кирпича, состоит из трехэтажной и двухэтажной (с полукруглой стеной, закрепляющей угол с парадным входом) частей.

Главный (южный) фасад делится на три объема — два двухэтажных и один трехэтажный. Последний увенчан треугольным фронтоном, на третьем этаже присутствует трехчастный арочный проем. Трехэтажный объем и часть двухэтажного объема украшены полукруглыми колоннами.

Боковой (западный) фасад состоит из двухэтажных объемов, один из которых увенчан трехступенчатым аттиком. Менее декорированный дворовый (северный) фасад включает в том числе полукруглый выступ в середине центрального объема. Боковой (восточный) фасад также менее декорирован.