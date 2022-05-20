В Казани более трети продавцов квартир снизили цену

Все больше собственников делают скидки на вторичном рынке жилья. В Казани доля продавцов, понизивших цену в мае составила 37%, подсчитали аналитики сервиса ЦИАН.

При этом в феврале таких продавцов в столице Татарстана было только 19%. То есть согласных сделать скидку владельцев стало больше на 18 процентных пунктов.

В то же время, доля повысивших цену продавцов сократилась с 20% до 5%, говорится в исследовании сервиса.

Средний размер скидки в Казани вырос с 259 до 327 тысяч рублей или до 4%. При этом казанцы, продающие свои квартиры стали чаще делать более крупные скидки: скидка на 5-10% стала встречаться чаще на 8 п.п.; от 10% - на 20 п.п.