В Казани более ста детей участвовали в турнире по мини-футболу на Кубок митрополита

В Казани прошел турнир по мини-футболу на Кубок митрополита Казанского и Татарстанского. В соревнованиях приняли участие более 100 юных футболистов из семи клубов.

Турнир традиционно проводится каждый год накануне Нового года и Рождества Христова. В этот раз мероприятие посвятили памяти одного из организаторов соревнования – иерея Кирилла Назарова.

Фото: Комиссия по в физической культуре и спорту Казанской епархии

Спортивный турнир был организован комиссией по физической культуре и спорту Казанской епархии совместно с городским Комитетом физической культуры и спорта при поддержке руководителя благотворительного фонда «Зов разума» Светланы Григоренко. Мероприятие поддержали предприниматели и службы помощи нуждающимся «Милосердие Казань».

Спортсмены в возрасте от шести до восьми лет разделились на две группы. По итогам соревнований первое место занял футбольный клуб «Максат» – ребята стали лучшими в обеих возрастных группах.