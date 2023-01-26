В Казани более чем вдвое сократили число парковочных мест на улице Абжалилова

В столице Татарстана более чем в два раза уменьшили число машино-мест на муниципальной парковке по улице Абжалилова. Соответствующее постановление исполкома Казани опубликовано в очередном Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города.

Речь идет о парковочных местах, расположенных на нечетной стороне улицы Абжалилова — от пересечения с улицей Достоевского до пересечения с улицей Лейтенанта Шмидта и от пересечения с улицей Лейтенанта Шмидта до пересечения с улицей Ершова, а также о ее четной стороне — напротив дома №23.

Количество машино-мест здесь сократилось теперь с 84 до 37. Общее их число на муниципальных парковках Казани уменьшилось таким образом с 7087 до 7040.