В Казани более чем на месяц продлили ограничение движения по улице Патриса Лумумбы

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В столице Татарстана более чем на месяц продлили ограничение движения транспорта по улице Патриса Лумумбы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Участок дороги от дома №37 до дома №39 по улице Патриса Лумумбы будет оставаться перекрытым до 10 августа, проинформировали в городском Комитете внешнего благоустройства.

Движение здесь должны были открыть еще 30 июня. Причиной временных неудобств являются работы по строительству теплотрассы.