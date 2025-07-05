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Общество 5 июля 2025 22:46

В Казани более чем на месяц продлили ограничение движения по улице Патриса Лумумбы

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В Казани более чем на месяц продлили ограничение движения по улице Патриса Лумумбы
Фото: kzn.ru

В столице Татарстана более чем на месяц продлили ограничение движения транспорта по улице Патриса Лумумбы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Участок дороги от дома №37 до дома №39 по улице Патриса Лумумбы будет оставаться перекрытым до 10 августа, проинформировали в городском Комитете внешнего благоустройства.

Движение здесь должны были открыть еще 30 июня. Причиной временных неудобств являются работы по строительству теплотрассы.

#ограничение движения
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