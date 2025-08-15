news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 15 августа 2025 19:56

В Казани более чем на месяц перекроют улицу Завойского

Читайте нас в
Телеграм
В Казани более чем на месяц перекроют улицу Завойского
Фото: kzn.ru

В столице Татарстана более чем на месяц ограничат движение транспорта по улице Академика Завойского. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Улица Академика Завойского около домов №1а и 3б в направлении движения автотранспорта в сторону улицы Юлиуса Фучика, а также в районе Водозабора в направлении движения автотранспорта в сторону проспекта Победы будет перекрыта с 20 августа по 30 сентября.

Причиной временных неудобств станут работы по строительству сетей водоснабжения, пояснили в городском Комитете внешнего благоустройства.

#ограничение движения
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Индустриальный рейтинг районов: кого качает на промышленных качелях в Татарстане

Индустриальный рейтинг районов: кого качает на промышленных качелях в Татарстане

14 августа 2025
«Вмиг наших малышей не стало»: история семьи, потерявшей двоих детей в страшной аварии

«Вмиг наших малышей не стало»: история семьи, потерявшей двоих детей в страшной аварии

14 августа 2025