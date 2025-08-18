В Казани более чем на четверть вырос объем сделок с новостройками

В столице Татарстана в июле этого года было заключено более 730 сделок по приобретению квартир в новостройках – это на 27,3% больше, чем в июне. Об этом сообщает пресс-служба «Яндекс Недвижимости» со ссылкой на данные этого сервиса и еще одного – «Пульса Продаж Новостроек».

Общая площадь реализованной в Казани недвижимости составила около 32 тыс. кв. метров, что на 29% больше, чем в предыдущем месяце.

В целом рост числа сделок за июль зафиксирован в 14 из 16 крупнейших городов России. В среднем по миллионникам он равен 17,8% (это свыше 19 тыс. квартир).

При этом наиболее заметное увеличение показали Самара (+70%), Волгоград (+35%), Краснодар (+32%), Новосибирск (+32%) и Пермь (+29%).

«Положительная динамика в июле связана не только с активной маркетинговой политикой девелоперов, но и с началом цикла снижения ключевой ставки», – прокомментировал тренд Евгений Белокуров, коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость».

«Рост числа сделок в большинстве городов говорит о том, что покупатели реагируют на скидки и специальные предложения, но в первую очередь стали больше интересоваться покупкой недвижимости на фоне снижения стоимости кредитов. Особенно заметен интерес в тех регионах, где в первой половине года активность была относительно низкой», – пояснил он, добавив, что позитивная динамика в середине лета может свидетельствовать – в начале осени восстановление рынка продолжится.

По количеству заключенных за июль сделок лидирует Москва – примерно 6,2 тыс. (+15% к июню). На втором месте Санкт-Петербург с 2,6 тыс. сделок (+17%), за которым идут Екатеринбург (1,6 тыс., +8%), Краснодар (1,6 тыс., +32%) и Ростов-на-Дону (1,2 тыс., +20%).

В свою очередь количество нераспроданных квадратных метров на балансе застройщиков в среднем по миллионникам снизилось на 2% за июль. В общей сложности за последний год оно увеличилось лишь на 3,5%, что может говорить о достаточности спроса.

«Сейчас на рынке сочетаются несколько факторов: сезонный рост активности после летнего затишья, постепенное увеличение доли ипотечных сделок и снижение ставок по вкладам. В ряде городов мы видим ускорение темпов сделок, причем лидерами стали не только традиционно активные мегаполисы, но и регионы с более скромными показателями в начале года», – обратил внимание Артем Советников, руководитель сервиса «Пульс Продаж Новостроек».

«Ожидание дальнейшего удешевления кредитов и возвращение покупателей к решению жилищных задач подталкивают к покупке недвижимости уже сейчас. При этом динамику одного месяца нельзя считать полноценным трендом. Текущая активность во многом отражает эффект отложенного спроса», – уточнил он.