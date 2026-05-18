В Казани более 600 младших школьников освоили базовые навыки первой помощи

Сегодня на базе гимназии №139 – центра образования Приволжского района столицы Татарстана прошел круглый стол «Основы первой помощи для младших школьников: опыт, вызовы, перспективы». Мероприятие организовало Татарстанское региональное отделение «Российского Красного Креста».

В работе круглого стола приняли участие уполномоченный по правам ребенка в РТ Светлана Захарова, депутат Казанской городской Думы Эльвира Наумова, представители Управления образования Казани, руководители и педагоги школ и детских садов, а также представители «Движения первых» и АНО «Добрая Казань».

Модератор круглого стола, исполнительный директор Татарстанского регионального отделения РКК Дмитрий Каменский представил результаты пилотного проекта «Юные спасатели: первая помощь для всех!». Обучение прошли более 600 детей в возрасте от семи до десяти лет.

К проекту присоединились шесть школ Казани: гимназии №139 и 175, лицей №116, школы №156 и 101, татарско-русская школа №10. С каждым классом состоялось не менее пяти практических занятий с использованием учебного оборудования «Коленька научит». Проведено 12 мастер-классов для 192 родителей и 12 мастер-классов для 158 педагогов.

Заслуженный учитель РТ Валентина Чернявская подробно остановилась на методике обучения, которая включает как ролевые игры и командные квесты, так и практическую отработку наложения повязок, жгутов и придания устойчивого бокового положения.

Особый интерес у собравшихся вызвало выступление директора школы №156 Марины Хоменко, которая представила опыт адаптации программ первой помощи для детей с особыми образовательными потребностями. По ее словам, игровые форматы и индивидуальный подход позволяют эффективно обучать всех детей без исключения.

Старший воспитатель детского сада №282 Миляуша Ханова рассказала о внедрении навыков первой помощи в образовательный процесс дошкольников. Инициатива получила высокую оценку коллег, поскольку формирование культуры безопасности, по общему мнению, должно начинаться с раннего возраста.

Представитель регионального отделения «Движения первых» Зухра Замалтдинова презентовала всероссийский проект «Значимый взрослый» и поделилась перспективами его интеграции со школьными программами по безопасности.

Участники круглого стола обсудили наиболее эффективные форматы работы с детьми – квесты, ролевые игры, привлечение волонтеров из числа старшеклассников, а также затронули проблему удержания навыков после завершения проекта и способы вовлечения родителей в обучение. В итоге они приняли резолюцию, включающую предложения по масштабированию проекта на большее количество школ, интеграции с проектом «Значимый взрослый» и внедрению элементов первой помощи в программы детских садов.

Председатель Татарстанского регионального отделения «Российского Красного Креста» Зульфия Сафина вручила награды активным участникам проекта – педагогам и образовательным организациям, добившимся наиболее высоких результатов. В завершение мероприятия для гостей провели экскурсию по музейным объектам гимназии №139.