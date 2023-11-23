В Казани более 50 гектаров земли южнее Мирного застроят коттеджами

Власти Казани предусмотрели жилую зону на территории, расположенной южнее поселка Мирный.

Согласно документу, опубликованному в сборнике документов мэрии столицы РТ, в границах проекта планировки предусмотрена «зона перспективного формирования жилых районов». Площадь планируемой к застройке территории - 50,9 га.

Общее количество земельных участков для ИЖС - 135 штук, из них существующих - 37, планируемых - 98. Размер существующих земельных участков составляет от 114 до 6,1 тысячи квадратных метров, планируемых - от 2 тысяч до 2,6 тысячи «квадратов».

Уточняется, что численность населения может составить 432 человек, из них существующих 118, планируемых - 314.