В Казани более 5 тыс. детей ясельного возраста нуждаются в местах в детских садах

В Казани в этом году 5721 ребенок в возрасте до трех лет нуждается в местах в детских садах. Об этом сообщил начальник Управления образования Казани Ирек Ризванов на городском августовском педагогическом совете работников образования.

«Проблемной зоной остается доступность дошкольного образования для детей до трех лет. Мы работаем над этой задачей и с каждым годом предлагаем детям до трех лет все больше мест в детских садах. Современные здания детсадов уже изначально по проекту включают места под ясли», – сказал докладчик.

Ризванов заметил, что три года назад более 2,5 тыс. детей до трех лет были обеспечены местами в детсадах, а сейчас — вдвое больше. «Динамика очередности детей младшего возраста в детсады показывает снижение. Но несмотря на это снижение, проблема все равно остается острой», – подчеркнул он.

По словам начальника Управления образования Казани, за 10 лет количество детей, посещающих детские сады, выросло в 1,5 раза. И на сегодня обеспечена 100-процентная доступность дошкольного образования для детей от трех до семи лет.

«Это означает, что всем детям было предложено место в дошкольном образовательном учреждении. Но не все родители ею воспользовались и продолжают ждать место в детском саду, который отвечает именно их ожиданиям в плане удаленности, направленности реализуемых программ», – уточнил он.

Докладчик добавил, что в настоящее время более 2 тыс. детей посещают 26 частных детских учреждений.

До конца года в Казани откроются девять детских садов, которые в общей сложности смогут принять 1840 детей. Из них пять дошкольных учреждений строятся по национальному проекту «Демография», три – по нацпроекту «Жилье и городская среда», одно – по частному инвестиционному проекту. В девяти детсадах ведутся работы по капитальному ремонту – это 10 зданий на 1360 мест.

Всего в столице Татарстана работают 544 образовательные организации, в том числе 193 школы и 351 учреждение дошкольного образования, включая 26 частных.

Национальные проекты реализуются в России согласно «майским» указам Президента РФ Владимира Путина.